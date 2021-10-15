Бездомный признался в убийстве 40-летней давности ради крыши над головой

В Лондоне мужчина признался в совершенном 40 лет назад убийстве, чтобы не жить на улице

В Великобритании бездомный мужчина признался в убийстве 40-летней давности ради крыши над головой. Об этом сообщает Metro.

59-летний Энтони Кемп явился ночью к одному из полицейских участков в Лондоне и принялся забрасывать окна отделения камнями. Выяснилось, что у пьяного мужчины нет определенного места жительства. После задержания он рассказал констеблям, что желает сознаться в убийстве, совершенном им много лет назад.

Кемп заявил, что в мае 1983 года забил насмерть мраморной пепельницей 50-летнего Кристофера Эйнскофа, который пригласил его выпить к себе в гости. В 1980-х годах расследование этого преступления быстро зашло в тупик из-за недостаточного количества улик и свидетельских показаний. «Мне плевать, что со мной будет, потому что мне недолго осталось! Я не собираюсь больше жить на чертовых улицах!» — заявил бездомный.

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Протрезвев, Кемп попытался отказаться от сказанного, однако детективы уже взяли у него образец ДНК и начали сличать обстоятельства так и не раскрытого преступления с его показаниями. В итоге все данные сошлись, и мужчину обвинили в убийстве.

На момент совершения преступления Кемпу был 21 год, а Эйнскоф был известен тем, что часто приглашал к себе на квартиру новых знакомых. Преступник сказал, что причиной его нападения стала бытовая ссора. «Я, блин, башку ему проломил! Мы поссорились и так далее», — объяснил убийца. Кроме того, по данным следствия, после совершения преступления Кемп стер отпечатки пальцев со всех поверхностей, к которым прикасался.

В 2021 году суд приговорил Энтони Кемпа к пожизненному заключению с правом подать прошение об условно-досрочном освобождении через 15 лет. «Это было совершенно неоправданное и жестокое убийство безобидного и добродушного человека, который не хотел причинить вам никакого вреда», — заявил судья Марк Деннис, обращаясь к подсудимому.

Ранее сообщалось, что в США мужчина признался в убийстве, потому что не мог больше жить в чувством вины. Он рассказал, что решил ответить за свой поступок после того, как уверовал в бога.