В России создадут систему для депортации инфицированных иностранцев

Система Роспотребнадзора для депортации заболевших приезжих может заработать в этом году

Роспотребнадзор хочет создать систему сведений об иностранцах, которая позволит находить заболевших приезжих и депортировать их. Это следует из законопроекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, разработанная система будет взаимодействовать с данными Минздрава, Роспотребнадзора, органами местного самоуправления, которые связаны с здравоохранением, а также с организациями, которые обладают информацией о санитарно-эпидемиологическом состоянии жителей страны.

Система поможет оперативно выявить иностранца с инфекционным заболеванием, который представляет угрозу для окружающих, и «своевременно принять решение о нежелательности» его пребывания в России. Если постановление примут, оно вступит в силу с 31 октября 2021 года.

Ранее в МВД предупредили, что ведомство с 1 октября вправе депортировать из России мигрантов, которые не урегулировали свой статус пребывания на территории страны. До этого президент Владимир Путин одобрил продление срока временного пребывания мигрантов на территории страны без санкций. Согласно указу, при условии отсутствия правонарушений иностранцев не выдворят до 30 сентября.