Итальянцам предложили путешествие в Россию в ноябре

В Италии понадеялись на снятие антиковидных ограничений к ноябрю и предложили гражданам отправиться в путешествие в Россию. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на заявления источников в итальянской туриндустрии.

С 15 октября в республике необходимо предъявлять европейские COVID-сертификаты (green pass) для доступа на рабочие места. Трудности возникли у жителей Сан-Марино, которые привиты российским препаратом «Спутник V».

По мнению туроператоров, это может ускорить процесс признания вакцины и, как следствие, восстановить турпоток между странами.

Ранее в октябре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила возможность открытия Италии для путешественников из России. По ее словам, объективных предпосылок, кроме «горячей надежды, переходящей в веру», для этого нет.