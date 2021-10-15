Новый президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент Эстонии Карис о возможном разговоре с Путиным: разумеется, я это сделал бы

Новый президент Эстонии Алар Карис заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Если есть какой-то вопрос, и он хорошо подготовлен, и это хороший повод поговорить с господином Путиным, то, разумеется, я это сделал бы, но не только с ним, а и с другими мировыми державами», — сказал Карис.

Он призвал наладить диалог со всеми соседними странами. «Мы хотим отношений со всеми соседями. Россия — сложная соседка, но это не значит, что нам не следует разговаривать», — отметил глава республики.

Ранее Карис раскритиковал идею отказаться от русского языка в школах. «Я не верю в то, что в русскоязычном классе с русскоязычной же учительницей с завтрашнего, образно говоря, дня все стало бы преподаваться на эстонском», — отметил Карис.

Он также выступил против идеи сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование. По мнению нового президента, такие действия будут «немного попахивать дискриминацией».