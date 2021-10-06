Эстония захотела сдерживать Россию «солидарностью»

Европе не следует полагаться на политические заявления как единственный способ обеспечить сдерживание России, лучший способ работы в этом направлении — «демонстрация солидарности». С таким заявлением на Варшавском форуме безопасности выступил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, сообщение об этом появилось в Telegram-канале портала BALTNEWS.

По его словам, Москва пока не осознает, что в случае военного конфликта союзники готовы «сражаться друг за друга». В свою очередь эта позиция, как отметил глава Минобороны, является «основным месседжем» Таллина.

«Самое эффективное сдерживание противника – это демонстрация солидарности, решительности, обороноспособности и готовности к обороне союзников», — сказал Лаанет.

Ранее политолог и шеф-редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал возможность потепления отношений между Россией и Эстонией после избрания нового президента республики Алара Кариса. Эксперт пояснил, что политик получил свой пост, оказавшись компромиссной фигурой для большинства парламентских партий, тогда как реальная власть по-прежнему сосредоточена в руках парламента.