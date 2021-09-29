В Эстонии самой популярной стала националистическая партия

Партия националистов EKRE оказалась самой популярной в Эстонии

Консервативная народная партия (EKRE) впервые в истории стала самой популярной политической силой Эстонии. Об этом свидетельствуют социологические исследования фирмы Norstat, проведенные с 1 по 27 сентября, пишет ERR.

По данным последнего опроса, популярность партии националистов достигла 24,6 процента. Отмечается, что на этом фоне до 24,2 процента снизился показатель поддержки прежнего лидера предпочтений избирателей — коалиционной Партии реформ.

На третьем месте по популярности оказалась Центристская партия, которую поддержали 19,7 процента респондентов, на четвертом — «Эстония 200» (12,2 процента опрошенных), на пятом — Социал-демократическая партия (8,9 процента).

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За консервативную партию «Отечество» сейчас готовы отдать голоса семь процентов избирателей, за «Зеленых Эстонии» — 2,1 процента. Рейтинги прочих политических сил оказались ниже двух процентов.

В июле лидер EKRE Мартин Хельме заявил, что Эстонии следует покинуть Европейский союз (ЕС), если его руководство продолжит курс на построение зеленой экономики. Он подчеркнул, что новая энергетическая программа Брюсселя, которую поддерживают левые политические силы в Европе, идет вразрез с национальными и экономическими интересами страны.

До этого экс-кандидат в президенты Эстонии и бывший спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас в ходе съезда EKRE потребовал от России вернуть часть территории. По мнению политика, российским властям следует отдать эстонцам часть правобережья Нарвы и Печорского района.