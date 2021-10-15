Матвиенко ответила на вопрос о введении локдауна в России

Матвиенко считает, что оснований вводить локдаун в России из-за ситуации с COVID-19 нет

Оснований для введения локдауна из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в России нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране остается непростой, при этом серьезных ограничительных мер власти вводить не планируют. Матвиенко отметила, что своим заявлением хочет успокоить бизнес,

сотрудников предприятий и обычных граждан.

Отвечая на вопрос о необходимости локдауна, председатель Совфеда объяснила, что это нецелесообразно, так как такое решение может иметь «крайне негативные последствия» для всех жителей страны.

Необходимость введения локдауна также оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские регионы принимают соответствующие ограничительные меры на фоне пандемии COVID-19, введение локдауна является абсолютно нежелательным сценарием.