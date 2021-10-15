Кикбоксер нокаутировал оппонента ударом колена в голову

Сербский кикбоксер Раде Опачич добился победы на турнире One Championship: First Strike. Видео появилось в Twitter-аккаунте промоушена.

Соперником серба стал швейцарский тяжеловес Патрик Шмид. Схватка закончилась во втором раунде. Опачич завершил серию попаданий ударом колена в голову оппонента и нокаутировал его.

One Championship организует поединки по различным правилам: смешанных единоборств (MMA), кикбоксинга и тайского бокса. Также в рамках промоушена готовят проведение гибридного поединка. В нем примет участие американец Деметриус Джонсон, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В январе 2021-го российский кикбоскер Бейбулат Исаев победил серба Михайло Кецоевича на турнире One Championship: UNBREAKABLE II. Отечественному бойцу хватило 90 секунд, чтобы нокаутировать оппонента.