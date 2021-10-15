Появились фото из «подземной крепости» Росрезерва

Появились фотографии с подземных складов комбината «Эталон» Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв), расположенного в Тульской области. Снимки публикует ТАСС.

На фото запечатлены длинные коридоры «подземной крепости», в которых в несколько рядов составлены картонные коробки. В них — необходимые на случай чрезвычайных ситуаций товары: продовольствие, медикаменты и другое. Номенклатуру пересматривают ежегодно, но что именно в нее входит — государственная тайна.

Хранилища расположены за тяжелыми дверями, которые герметично закрываются в случае аварий: затопления, пожара или обрушения горной выработки. Стены склада способны выдержать взрыв ядерной или нейтронной бомбы и работать автономно, без связи с внешним миром, пишет агентство.

Температура в подземелье всегда одинаковая — десять градусов Цельсия. Она помогает сохранить запасы и спасает от грызунов. При этом все помещения периодически продуваются, чтобы влага не скапливалась под поддонами и воздух не застаивался.

Федеральное агентство по государственным резервам управляет резервами ресурсов, предназначенными для обеспечения мобилизационных нужд, неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи и других подобных целей.