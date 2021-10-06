Доктор военных наук назвал условия ядерной войны

Мир ждут серьезные трансформации, связанные со сменой лидеров влияния, считает доктор военных наук Константин Сивков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру». Такие события, по его мнению, неизбежно влекут за собой череду локальных военных конфликтов. Эксперт назвал полномасштабный конфликт с использованием ядерного оружия маловероятным и возможным только при условии, если одна из стран окажется на грани уничтожения.

В США открылось предприятие по производству гиперзвуковых ракет. Ранее там заявляли о незрелости российской ракеты «Циркон» и сомневались в ее способности поразить цели на территории Штатов. Сивков уверен: это говорит не только о том, что холодная война набирает обороты, но и о том, что она никогда не заканчивалась.

Эпоха локальных войн

«Никто и не говорил, что гонка вооружений прекращалась в принципе, просто сейчас она стала более явной и четкой, — объяснил Сивков. — Это связано с тем, что ситуация в мире обостряется. Можно говорить, что мы находимся на пороге серьезных трансформаций, а они всегда сопровождаются военными действиями. Сейчас глобальную третью мировую войну сдерживает только наличие ядерного оружия, но, учитывая накал ситуации, нас ждет череда локальных конфликтов».

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Трансформация, по словам эксперта, заключается прежде всего в переделе сфер влияния: Европа и США отходят на второй план, на первый выходит Индо-Тихоокеанский регион, Россия и Китай, активно развивающий свой экономический потенциал.

«Учитывая ядерные возможности всех сторон потенциального конфликта, надо полагать, что полномасштабной войны по типу третьей мировой не будет, по крайней мере в видимой перспективе. А вот локальные военные столкновения — обязательно. Но они не достигнут ядерного порога, поскольку на такой конфликт не готова ни одна из сторон. Это может произойти только в том случае, если одна из стран окажется на пороге уничтожения, в подобном случае ядерная война станет для нее последним отчаянным шагом», — заключил Сивков.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон», способный поражать как морские, так и наземные цели, будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».