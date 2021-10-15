Власти США попросили отказаться от соли в еде

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) попросило производителей полуфабрикатов и готовой еды частично отказаться от соли. На сайте ведомства опубликовано сообщение, где устанавливаются добровольные ограничения на использование хлорида натрия в 160 категориях продуктов. Мера направлена на снижение риска гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний среди американцев.

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Цель FDA — помочь потребителям сократить среднее потребление соли с 3,4 до 3 граммов в день, то есть примерно на 12 процентов. Ведомство рекомендует хлебопекарной промышленности сократить количество соли в различных видах хлеба, а производителям морепродуктов — снизить ее содержание в улитках и икре. Производителей заморозки попросили сократить долю хлорида натрия в таких продуктах, как картофель фри и корн-дог.

Правительство и активисты в сфере здравоохранения утверждают, что сокращение потребления соли может спасти тысячи жизней и миллиарды долларов государственных расходов. По данным FDA, каждый третий взрослый и каждый десятый ребенок в США имеют повышенное артериальное давление. Представители Министерства здравоохранения заявили, что потребление хлорида натрия у 95 процентов детей в возрасте от двух до 13 лет «намного превышает» рекомендации. В 2019 году высокое давление стало причиной смерти 516 955 американцев.

Впервые FDA выпустил список рекомендаций по сокращению натрия в 2016 году, на фоне масштабной кампании администрации бывшего президента Барака Обамы по улучшению питания среди населения и борьбе с детским ожирением. По оценкам ведомства, около 70 процентов соли, потребляемой американцами, поступает в продукты во время обработки продуктов и коммерческого приготовления пищи. Тогда FDA подсчитало, что в среднем американцы потребляют около 3,4 граммов хлорида натрия в день и посоветовало сократить этот объем на треть, то есть приблизительно на одну чайную ложку.

Ряд лидеров пищевой промышленности высоко оценили новую политику. Компании утверждают, что потребители проявляют все больше интереса к здоровому питанию и поддерживают постепенное снижение уровня натрия. Например, Mars заявила, что «очень рада» новым рекомендациям. Производитель стремится сократить содержание натрия в большинстве своих продуктов на 45 процентов.

В октябре Burger King объявил о запуске продаж наггетсов из искусственного мяса от крупнейшего производителя соевого мяса Impossible Foods. Сеть фастфуда начнет тестировать новый продукт своего меню в американских ресторанах в нескольких городах США.