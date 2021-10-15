Кириенко объяснил создание «Сириуса» важностью развития детей

Создание в России федеральной территории «Сириус» доказывает, что для государства важно развитие подрастающего поколения. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Кириенко отметил, что до «Сириуса» в стране создавались территории с особым статусом, но они были связаны с обороной страны. Среди таких территорий он назвал атомные города и города космической промышленности.

«Первой федеральной территорией президент определил не территорию, связанную с обороной, а связанную с развитием людей, талантов, с поддержкой — это принципиальный шаг и демонстрация того, что дети, самореализация человека, развитие талантов — это абсолютный приоритет для государства», — объяснил Кириенко.

Ранее в образовательном центре федеральной территории «Сириус» открыли новый спортивный корпус. Также было анонсировано открытие нового концертного зала. Ожидается, что зал будет построен к концу 2022 года.

«Сириус» — территория на черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года. Затем на базе олимпийской инфраструктуры открыли образовательный центр «Сириус». Сегодня площадь городского округа «Сириус» составляет 1400 гектаров.