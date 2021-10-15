Змеелов нашел под домом десятки змей и был впечатлен невозмутимостью его хозяйки

В американском городе Санта-Роза под жилым домом нашли десятки ядовитых гремучих змей, относящихся к виду Crotalus oreganus. Об этом пишет SFGate.

Пресмыкающихся поймал змеелов Эл Вулф, возглавляющий некоммерческую организацию Sonoma County Reptile Rescue, которая занимается отловом змей. По его словам, ему позвонила хозяйка дома, утверждавшая, что заметила змеиное гнездо. Он приехал, забрался под здание и, оценив ситуацию, решил вернуться за специальными перчатками. Такого количества змей в одном месте за всю 32-летнюю карьеру он не видел ни разу.

Материалы по теме Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить

Спустя три часа и 40 минут Вулф извлек из-под дома 22 взрослые змеи, 59 змеенышей, а также останки двух мертвых животных: кота и опоссума. Чтобы довести работу до конца, понадобились два дополнительных визита, во время которых он поймал еще 11 взрослых змей. Больше всего змеелова впечатлила невозмутимость заказчицы. «Она сказала мне: "Так вот почему у нас все эти годы не было грызунов", — рассказывает он. — Змей эта женщина не боялась».

Ранее сообщалось, что в американском городе Финикс, штат Аризона, женщина убила и съела гремучую змею, которая заползла к ней во двор. Ее шкуру она сохранила в качестве сувенира.