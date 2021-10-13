Вторжение жирных ядовитых змей началось в Австралии

Вторжение тысяч жирных ядовитых змей угрожает домам и фермерским хозяйствам в Австралии. Об этом сообщает The Sun.

Нашествие началось в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Там пресмыкающихся ловят в домах, садах, мусорных баках и гаражах по всему штату. По словам профессиональных ловцов змей, чаще всего им попадаются «очень крупные» экземпляры. Владелец компании Australian Snake Catchers Шон Крейг рассказал, что с начала октября поймал уже более дюжины весьма упитанных ядовитых сетчатых коричневых змей и 25 краснобрюхих черных аспидов. «Мы наблюдаем появление все более крупных особей», — говорит он.

Обычно сезон змей начинается в Австралии в сентябре и длится до марта, однако в 2021 году нашествие намного более серьезное из-за огромного количества мышей, которые появились в Новом Южном Уэльсе в конце 2020 года. Из-за миллионов грызунов многим фермерам приходилось сжигать посевы и даже собственные автомобили, которые захватили мыши. Сообщается также, что мыши сотнями забирались в дома и атаковали людей.

Многие специалисты требуют объявить штат зоной стихийного бедствия, однако эксперт по мышам Стив Генри из Организации научных и промышленных исследований Содружества заявил, что бить тревогу не следует. Он считает, что хотя мыши и являются любимой пищей змей, настоящей «змеиной чумы» не случится.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс мыши устроили пожар в жилом доме. Полиция предполагает, что грызуны повредили электропроводку, из-за чего случилось короткое замыкание.