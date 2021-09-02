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Гигантские шершни-убийцы направились в Великобританию

Азиатские шершни вида Vespa velutina направились в Великобританию в багаже туристов
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Фото: Washington State Department of Agriculture / Reuters

Гигантские шершни-убийцы вида Vespa velutina могут вторгнуться в Великобританию в ближайшие дни. Об этом сообщает The Sun.

Предполагается, что насекомые пересекут Ла-Манш в чемоданах или в багажниках автомобилей жителей Великобритании, возвращающихся домой из Европы после окончания школьных каникул. В 2020 году угрозы нашествия азиатского шершня удалось избежать из-за ограничений на перемещения по миру, связанных с пандемией COVID-19.

В 2021 году группа по борьбе с азиатскими шершнями вывесила предупреждающие плакаты в Девоне, Корнуолле и Дорсете, где с 2018 года были обнаружены гнезда, призывая людей остерегаться насекомых и проверять багаж, лодки и автомобили на наличие шершней.

«Ничего не подозревающие путешественники могут ввозить самок азиатских шершней в Британию в своих автомобилях и багаже. Насекомое впадет в спячку, перезимует и весной начнет вить новые гнезда», — рассказал представитель группы по борьбе с азиатскими шершнями. В больших гнездах могут жить до 5000 Vespa velutina. Всего один азиатский шершень может выслеживать и съедать 50 медоносных пчел в день.

Эти насекомые представляют опасность не только для популяции пчел, но и для человека. Помимо того, что укус азиатского шершня очень болезненный, он может вызывать анафилактический шок и приводить к летальному исходу.

Специалисты полагают, что азиатские шершни вида Vespa velutina попали во Францию в 2004 году на корабле с грузом китайской керамики. Они агрессивнее обычных шершней, жалят несколько раз и могут преследовать жертву на расстоянии до 10-15 метров. В Великобритании насекомых впервые заметили в 2016 году.

Ранее сообщалось, что над британским островом Джерси нависла угроза нашествия шершней вида Vespa velutina, также известных как шершни-убийцы. Эксперты предположили, что в 2021 году количество шершней на острове может достичь рекордного уровня.

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