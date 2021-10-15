Королевские врачи запретили Елизавете II пить алкоголь

Врачи королевы Великобритании Елизаветы II запретили ей пить алкоголь. Об этом сообщает Daily Star.

Как утверждает инсайдер в Букингемском дворце, медики рекомендовали перестать пить алкогольные напитки, исходя из заботы о здоровье Ее Величества перед приближающимся празднованием ее 96-го дня рождения.

Сообщается, что Елизавета II обычно выпивает порцию сухого мартини вечером перед ужином, а перед сном иногда позволяет себе бокал шампанского. В то же время бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди (Darren McGrady) рассказывал, что в годы его работы при дворе с 1982-го по 1993-й, Елизавета II предпочитала пить за ужином «сладкое немецкое вино».

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Неназванный друг королевской семьи рассказал, что для королевы отказ от алкоголя не составит большого труда, потому что она никогда не пила много. «Но кажется немного несправедливым, что на этом этапе жизни ей приходится отказываться от одного из немногих удовольствий», — поделился своим мнением инсайдер.

Издание напоминает, что мать королевы и ее сестра Маргарет были большими любительницами выпить. Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон предпочитала коктейль из джина и французского аперитива Дюбонне.

Принцесса Маргарет была поклонницей крепких напитков. Как рассказывал знаменитый шеф-повар, ресторатор и телеведущий Гордон Рамзи, во время визита принцессы в его ресторан в конце 1990-х годов он лично наблюдал ее нездоровые склонности. «Она начала с виски и пила в течение трех часов. Пепельницу приходилось менять каждые три минуты. Я очень удивился, что в итоге она все-таки попробовала мой фирменный пудинг», — заявил Рамзи.

Ранее сообщалось, что 12 октября 2021 года Елизавета II впервые появилась на публике с тростью без непосредственной рекомендации врачей. Несмотря на почтенный возраст королева пользуется тростью только в исключительных случаях.