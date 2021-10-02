Бывший повар Елизаветы II рассказал о ее предпочтениях в еде

Бывший повар британской королевской семьи Даррен МакГрейди (Darren McGrady) в эфире программы Today рассказал о предпочтениях Елизаветы II в еде. По его словам, монаршая особа непривередлива, однако и у нее есть несколько правил относительно диеты, пишет Daily Star.

По словам экс-повара, королева употребляет лишь сезонные и органические фрукты. Летом на ее столе часто можно заметить клубнику, а зимой — клюкву. «Летом в Балморал ты можешь отправлять клубнику королеве каждый день, и она никогда не скажет ни слова. Попробуйте включить клубнику в меню в январе, и она вычеркнет все и скажет, чтобы не смели присылать ей генетически модифицированную ягоду», — подчеркнул МакГрейди.

Он также добавил, что монаршей особе всегда подают послеобеденный чай, где бы она ни находилась.

Отмечается, что Даррен МакГрейди был личным поваром Елизаветы II с 1982 по 1993 год. В прошлом он работал поваром у принцессы Дианы, принца Гарри и принца Уильяма и заведовал кухней во время государственных визитов в Великобританию нескольких президентов США.

Ранее МакГрейди раскрыл рецепт любимого лакомства королевы Елизаветы II. По его словам, Елизавета II обожает шоколад, поэтому летом, когда она ездила в шотландский замок Балморал, для нее готовили шоколадный мусс с виски.