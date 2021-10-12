Елизавета II впервые появилась на людях с тростью без медицинских показаний

Королева Великобритании Елизавета II первый раз появилась на публике с тростью без медицинских показаний на ее использование. Об этом сообщает Daily Mail.

Во вторник, 12 октября, 95-летняя королева вместе с дочерью, принцессой Анной, прибыла в Вестминстерское аббатство, чтобы посетить благодарственный молебен по случаю столетия Королевского британского легиона. Фотографы запечатлели Елизавету II с тростью.

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Несмотря на почтенный возраст, королева пользуется тростью крайне редко. До этого ее видели с палочкой на официальных мероприятиях в 2003 и 2004 годах. Однако тогда Елизавета II только что перенесла операцию на колене и пользовалась тростью на людях по назначению врача. В этот раз королева впервые вышла в свет, взяв ее с собой «для удобства».

По мнению журналистов издания, на ее решение могли повлиять дорожки в аббатстве: они сделаны из брусчатки, и по ним неудобно ходить.

Ранее сообщалось, что родственник британской королевы Елизаветы II проболтался о секретном ходе, который связывает королевский дворец с роскошным баром на соседней улице. По нему члены королевской семьи могут незаметно ходить в одноименный бар, где подают мартини за 17 фунтов стерлингов (примерно 1660 рублей).

