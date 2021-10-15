Мужчина защищал роскошный спорткар от града своим телом и попал на видео

Житель Сиднея, Австралия, решил защитить свой роскошный автомобиль от града и закрыл его своим телом. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользователь соцсети Джейк Макглойн (Jake Mcgloin) разместил на своей странице ролик, который он снял из окна апартаментов. На кадры попал неизвестный мужчина на парковке, который пытался заслонить свой серебристый спорткар Toyota Supra от непогоды.

Чтобы избежать повреждения поверхности машины, герой ролика накрыл капот и лобовое стекло плотным картоном, а на заднюю часть автомобиля он постелил черный ковер. Поскольку картон поднимался от ветра, мужчина закрыл часть спорткара собой. Публикация стала вирусной и набрала почти 940 тысяч просмотров и больше 72 тысяч лайков.

Ролик рассмешил пользователей сети и они принялись шутить в комментариях. «Минута молчания за жертву этого чемпиона», «Это любовь — подставить свое тело на линию обстрела», «Парень защищает своего ребенка... Бесценно», «Дай мне понять, что у тебя нет страховки, не произнося этого вслух», «Покойся с миром... Всегда следует надевать специальный чехол на машину», — высказывались они.

В июне на Филиппинах устроили «публичную казнь» люксовых суперкаров. Под ударами ковша экскаватора были уничтожены более 20 конфискованных автомобилей. Известно, что ранее на Филиппинах конфискованные машины продавали на аукционах, однако позднее выяснилось, что в торгах участвовали в основном криминальные авторитеты, и власти запретили подобные мероприятия.