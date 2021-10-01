23-летний российский блогер купил Lamborghini за миллионы рублей

Российский блогер и рэп-исполнитель Рахим Абрамов, более известный под псевдонимом Rakhim, купил автомобиль за миллионы рублей и восхитил поклонников. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

На опубликованных в сети кадрах 23-летняя знаменитость позирует рядом с новым Lamborghini Urus синего цвета стоимостью 25 миллионов рублей. Цена аналогичного автомобиля на портале «Авто.ру» варьируется от 21 до 30 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

В своих Instagram-сторис музыкант отметил, что мечтал об упомянутом спорткаре с февраля нынешнего года, однако осуществить покупку удалось только в настоящее время.

Подписчики поздравили блогера в комментариях под постом. «Ты большой молодец!», «Ура! Поздравляю!», «Поздравляю, тигр», «Красавчик! Мои поздравления», «Рад, что ты смог приобрести ее», «Ты лучший, поздравляю! Это только начало!» — писали фанаты.

В июле другая российская певица также показала новый Maybach за десятки миллионов рублей. Поп-исполнительница Клава Кока сфотографировалась, сидя на капоте машины черного цвета. Цена такой же модели Maybach на портале «Авто.ру» варьируется от 17 до 23 миллионов рублей.

