Ида Галич порадовала себя роскошным подарком за миллионы рублей

Популярная российская блогерша Ида Галич порадовала себя роскошным подарком и раскрыла его многомиллионную стоимость. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

31-летняя предпринимательница поделилась фото, на которых показала новый автомобиль Rolls-Royce Phantom Wraith синего цвета. На размещенных кадрах Галич позирует рядом с машиной, которая перевязана подарочной лентой, с корзиной белых роз. В качестве наряда знаменитость выбрала бежевый костюм и кроссовки в тон.

«Не верится, ущипните меня (...) Сказали бы мне лет пять назад, что Идончик сама себе в 31 год подарит Роллс, я бы не поверила!» — призналась блогерша в описании к посту, который набрал 585 тысяч лайков.

Автомобиль люксовой марки оформлен салоном из натуральной кожи и корпусом из дерева. Помимо этого, в данной модели Rolls-Royce также предусмотрена обшивка крыши лампочками, которые имитируют звездное небо. Стоимость аналогичной машины на платформе «Авто.ру» составляет 21,5 миллиона рублей и варьируется в зависимости от комплектации.

В июле Клава Кока также показала новый Maybach за десятки миллионов рублей. Поп-исполнительница сфотографировалась, сидя на капоте машины черного цвета. Цена такой же модели Maybach на портале «Авто.ру» варьируется от 17 до 23 миллионов рублей.