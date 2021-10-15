Исследована безопасность солнцезащитных кремов

Исследователи из Великобритании и США выяснили, что содержащие оксид цинка солнцезащитные кремы после двух часов воздействия ультрафиолетовой радиацией теряют свою эффективность и становятся токсичными. Статья специалистов опубликована в журнале Photochemical & Photobiological Sciences.

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Солнцезащитные кремы, которые содержат неорганические соединения, блокирующие ультрафиолетовые лучи, — такие как оксид цинка или диоксид титана, — продвигаются производителями как безопасная альтернативна продуктам с органическими «малыми молекулами». Исследователи из Университета штата Орегон совместно с коллегами из Орегонского и Лидсского университетов в рамках своего эксперимента сделали пять смесей с УФ-фильтрами из пяти различных кремов, доступных в США и Европе. Их солнцезащитный фактор составлял 15. Кроме того, они изготовили еще несколько смесей с теми же ингредиентами, но с добавлением минимально рекомендуемой дозы оксида цинка — как виде наночастиц, так и в виде микрочастиц.

Затем ученые подвергли смеси воздействию ультрафиолетового излучения на протяжении двух часов. После этого с помощью спектроскопии исследователи оценили их фотостабильность — произошли ли изменения их свойств под действием света. «При любом размере частиц оксид цинка вызывал деградацию органической смеси, приводил к уменьшению защиты органическим фильтром от лучей ультрафиолета А, — который составляет 95 процентов от УФ-лучей, достигающих Земли, — на 80 процентов», — рассказала одна из исследователей Клаудия Сантильян.

Также ученые проверили, делает ли воздействие ультрафиолетовой радиации токсичными их смеси для рыб данио-рерио — распространенного модельного организма. Выяснилось, что токсичность смесей без оксида цинка практически не изменилась. «Ставшие результатом фотодеградации оксида цинка продукты привели к значительному росту дефектов у данио-рерио, которых мы использовали для тестирования токсичности», — отметила Сантильян.

