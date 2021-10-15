Муж опустошил квартиру и сбежал к возвращению тренера по любви к себе из поездки

Жительница США вернулась из поездки и обнаружила, что ее муж сбежал и вынес все из дома

Жительница штата Теннесси, США, вернулась из поездки в Лас-Вегас и обнаружила, что ее муж сбежал и вынес все из квартиры. Об этом женщина рассказала в TikTok.

Тренер по самооценке и любви к себе Порш Мур уехала на несколько дней в командировку на мероприятие. По возвращении женщина обнаружила, что ее квартира опустошена, а муж исчез.

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Женщина поделилась своей историей в TikTok. На видео она показала пустой дом. Она отметила, что муж оставил ее украшения, но забрал с собой другие вещи, в том числе стиральную машину с сушилкой и кровать. Американка подчеркнула, что супруг даже отключил интернет, из-за чего она теперь не может работать из дома. Мужчина опустошил шкаф и оставил жене только ее свадебное платье.

Мур призналась, что не может поверить, что муж мог столь цинично бросить ее после 18 лет брака. Она подчеркнула, что ничего не знала о его намерениях.

Через месяц после первого сообщения о возвращении в пустую квартиру Мур опубликовала еще одно видео. На этот раз она рассказала, что теперь живет с подругой по имени Эрика.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури, штат Уттар-Прадеш, девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей мужа перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Чтобы отвлечь мужа, индианка сказала ему, что очень хочет пить, и попросила его принести бутылку воды.