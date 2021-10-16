На побережье в Северодвинске выбросило российский «Бериллий»

Выброшенным на побережье Белого моря в Северодвинске (Архангельская область) изделием оказался российский имитатор гидроакустического противодействия «Бериллий», пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что «изделие 2547» является средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенным для подводной работы. «Изделие массой 1,5 тонны и длиной порядка 8 метров нашли на набережной Зрячева в Северодвинске», — пишет канал.

Самоходный многоцелевой автоматизированный прибор гидроакустического противодействия «Бериллий» работает в режиме подавления и ловушки. В первом случае используется для подавления гидроакустических средств противолодочных сил и систем наведения торпед. Во втором — для отвлечения противолодочных сил на ложные направления, отведения самонаводящихся торпед от субмарин и уклонения от гидроакустических буев. Изделие имеет диаметр 534 миллиметра и выстреливает из торпедных аппаратов подводных лодок.