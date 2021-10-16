В Англии рассказали о «мафиозном трюке» герцогини Корнуолльской с Дианой

Герцогиня Корнуольская Камилла, нынешняя супруга принца Чарльза, использовала «мафиозный трюк» по отношению к принцессе Диане. Та вышла замуж за принца в 1981 году. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на слова писательницы Бидиши Маматы.

По ее словам, когда герцогиня узнала о помолвке Дианы с принцем Уэльским Чарльзом, она оставила ей записку. В ней говорилось: «Такие захватывающие новости. С удовольствием посмотрю на обручальное кольцо».

Мамата рассказала, что такая тактика схожа с действиями главной героини Регины Джордж из фильма «Дрянные девчонки», снятого в 2004 году.

Она добавила, что любой брак, который мог заключить принц Чарльз, не был таким бы крепким, каким он был с герцогиней Корнуольской.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля. Перед аварией их машину преследовали папарацци.