Эстония заявила об «оккупации» СССР и назвала Россию своей главной угрозой

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет в интервью редактору польского издания Defence24 Юлиушу Сабаку заявил, что СССР «оккупировал» представляемое им прибалтийское государство, и назвал Москву главной угрозой независимости для Таллина.

«Безопасность, на мой взгляд, является вопросом нашего менталитета. Я думаю здесь об истории нашей оккупации, о нашем географическом положении, о соседстве... Восточном соседстве — России, о нашей главной угрозе. Нужно думать о том, как выжить, как сохранить независимость. Короче говоря, краеугольным камнем нашего государства является сопротивление, независимость», — сказал министр обороны.

Реализацию заявленного Лаанет видит в поддержке оборонного бюджета Эстонии и развитии сотрудничества с НАТО и Евросоюзом.

Отдельное внимание министр уделил взаимодействию с Польшей и США. «Нам необходимо укрепить нашу территорию вокруг Балтийского моря, и мы не можем сделать это в одиночку. Конечно, иногда у нас разные интересы, например, когда мы говорим о большем количестве американских солдат. Конечно, каждая страна хотела бы видеть их на своей территории. Могу сказать: их нельзя везде размещать, но в Эстонии они или в Польше — не это самое главное. Важно, чтобы они были более вовлечены, потому что это придает большую безопасность всему нашему региону», — заявил бывший эстонский полицейский и выпусник Академии ФБР США.

По его словам, в настоящее время Эстония рассматривает закупку реактивных систем залпового огня, возможно, совместно с Латвией и Литвой. «В настоящее время ведутся переговоры. В конце десятилетия мы постараемся вместе инвестировать в эту возможность», — сказал министр.

Лаанет рассказал о взаимодействии с США по развитию в Эстонии системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия. «Мы также пытаемся обновить систему ПВО ближнего действия в сотрудничестве с США. Конечно, в ближайшем будущем запланированы и другие закупки, в частности, боеприпасы и автомобили. Но самое главное — это то, что все это объединяет. Это повышение нашей обороноспособности», — отметил министр.

В сентябре Defence24 писало, что базовый сценарий наступления России на Польшу и Литву предполагает заблаговременное введение российских войск в Белоруссию, что было отработано Москвой и Минском в ходе тыловой части совместных учений «Запад-2021».

В том же месяце издание заметило, что в настоящее время Россия располагает около 3500 танками, 7300 боевыми машинами пехоты и 4500 бронетранспортерами, а также 4800 артиллерийскими системами, минометами и реактивными системами залпового огня.