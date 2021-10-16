Первый сборник стихов Маяковского продали за 1,3 миллиона рублей

Выпущенный в 1913 году сборник стихов Владимира Маяковского «Я» продали на аукционе за 1,3 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте «Литфонд».

Известно, что первая книга со стихами поэта была издана тиражом 300 экземпляров. «Стартовая цена лота составляла 600 тысяч рублей. Однако в ходе торгов она выросла до 1,3 миллиона рублей», — заявили в пресс-службе аукциона.

Рисунок галстука на оригинальной обложке мог быть сделан самим поэтом, поэтому сборник приобрел музейное значение. На внутренней стороне книги, выставленной на торги, также сохранилась дарственная надпись художника Льва Шехтеля архитектору Марии Мочальской, пояснили в «Литфонде»

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков назвал стихи Маяковского плохими. Так сенатор прокомментировал стихотворение Маяковского «Крым». «Стихи плохие. "Ускоренный ремонт людей?" Это что, машины? Тут приходят на ум "Мы" Евгения Замятина. Но Замятин был в ужасе от "машинизации" людей. А в социальных роботах, несмотря ни на что, искал человека и человеческое — и верил в него. У Маяковского же здесь — люди-автоматы. Революцией мобилизованный и призванный, поэт стал передовиком слагания зачастую плохо рифмованных строк», — высказал мнение политик.