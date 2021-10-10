В Совфеде назвали стихи Маяковского плохими

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал стихи поэта Владимира Маяковского плохими. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Так сенатор прокомментировал стихотворение Маяковского «Крым» («Хожу, гляжу в окно ли я»), раскритиковав последние строки «Пылают горы-горны, / и море синеблузится. / Людей / ремонт ускоренный / в огромной / крымской кузнице».

«Стихи плохие. "Ускоренный ремонт людей?" Это что, машины? Тут приходят на ум "Мы" Евгения Замятина. Но Замятин был в ужасе от "машинизации" людей. А в социальных роботах, несмотря ни на что, искал человека и человеческое — и верил в него. У Маяковского же здесь — люди-автоматы. Революцией мобилизованный и призванный, поэт стал передовиком слагания зачастую плохо рифмованных строк», — высказал мнение политик.

По словам сенатора, хорош был дореволюционный и «ранне-революционный» Маяковский, а дальше он «становился хуже».

Ранее Пушков высказался о сюжете голливудского фильма «Марсианин». Он заявил, что трудно найти фильм глупее данной картины. Этот фильм является гимном силе американского духа, у которого нет души, пояснил Пушков.