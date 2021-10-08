Российский сенатор заявил о ненужности Facebook для мира

Пушков оценил шутку Time о Цукерберге и заявил, что Facebook не является необходимостью

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о ненужности Facebook для мира. Таким образом он в своем Telegram-канале оценил шутку журнала Time об основателе социальной сети Марке Цукерберге.

Издание опубликовало ироничную обложку с фото американского миллиардера. На фоне его лица изображено диалоговое окно с надписью «Удалить Facebook?» и двумя возможными опциями — «удалить» и «отменить».

«Удалите и абсолютно ничего не изменится. Facebook не является жизненно важной необходимостью для мира», — подчеркнул Пушков.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден уличил основателя и руководителя Facebook Марка Цукерберга в попытке представить компанию «настоящей жертвой» после глобального сбоя социальных сетей 4 октября и скандала с публикацией внутренних расследований.

4 октября произошел сбой в работе социальной сети Facebook: его назвали самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Пользователи также пожаловались на проблемы с Instagram, WhatsApp и другими популярными площадками. Спустя шесть часов работа этих сервисов была восстановлена. Причиной глобального сбоя стало обновление протокола динамической маршрутизации.

