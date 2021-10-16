Музеи Вены завели OnlyFans в ответ на цензуру обнаженной натуры в соцсетях

Венский совет по туризму в ответ на цензуру обнаженной натуры в социальных сетях завел аккаунт на платформе OnlyFans — единственном портале, где публикация обнаженных снимков разрешена. Об этом пишет The Guardian.

Так, в июле TikTok-аккаунт музея Альбертины сначала заморозили, а затем заблокировали за показ работ японского фотографа Нобуеси Араки, на снимках которого была женская грудь. Музей был вынужден создавать еще одну учетную запись. Издание напомнило аналогичный случай в 2019 году: тогда Instagram постановил, что картина Питера Пола Рубенса нарушает стандарты сообщества соцсети, которые запрещают любые изображения обнаженной натуры, даже если это художественное произведение.

Годом ранее, в 2018-м, Facebook удалил фотографию статуэтки Венеры Виллендорфской из Музея естественной истории. Произведение, возраст которого оценивается в 25 тысяч лет, признали порнографией.

Кроме указанных экспонатов, соцсети заблокировали и многие другие изображения, выложенные музеями. Все запрещенные для публикации в Facebook, TikTok и Instagram произведения выложены на OnlyFans.

«Эти произведения искусства имеют решающее значение и важны для Вены — когда вы думаете об автопортрете Шиле 1910 года, это одно из самых знаковых произведений искусства. Если они не могут быть использованы в таком мощном инструменте коммуникации, как социальные сети, это несправедливо, это расстраивает», — рассказала представитель Венского совета по туризму Хелена Хартлауэр.