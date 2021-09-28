Художник присвоил десятки тысяч долларов и назвал это искусством

Датский художник Йенс Хаанинг присвоил себе десятки тысяч долларов и назвал такой поступок произведением искусства. Об этом сообщает Artnet News.

Музей современного искусства в Ольборге попросил художника воспроизвести для новой выставки его старые работы. Они представляли из себя рамы с банкнотами, которые олицетворяли средний годовой доход датчанина и австрийца. За свое участие в экспозиции Хаанинг получил 84 тысячи долларов, но не прислал музею никаких банкнот.

«Дело в том, что я взял их деньги. Это не воровство. Это нарушение контракта, а нарушение контракта — часть работы», — заявил художник. Он пояснил, что это можно считать его новым произведением под названием «Бери деньги и беги». Оно было задумано в ответ на «ничтожное вознаграждение, предложенное музеем».

По словам Хаанинга, чтобы воссоздать старые произведения, ему бы пришлось самому заплатить почти 4 тысячи долларов. Кроме того, он отметил, что оригиналы принадлежат к тому времени, когда они были созданы.

Музей в Ольборге все равно включил в экспозицию пустые рамы, присланные художником. Несмотря на это, в январе 2022 года учреждение хочет вернуть свои деньги, так как это прописано в контракте. Хаанинг подчеркнул, что не планирует выплачивать эту сумму.