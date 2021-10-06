С 6 октября по 7 ноября в Минске пройдет выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности»

В среду, 6 октября, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске открылась выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности». Об этом сообщается на сайте sb.by.

На выставке представлено более 200 уникальных экспонатов: подлинные документы и предметы, связанные с подготовкой и ходом Нюрнбергского процесса, зарисовки, сделанные в ходе процесса участниками группы художников-графиков и живописцев «Кукрыниксы», и артефакты, отражающие пребывание пленных в нацистских концлагерях.

Генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова отметила, что открытие выставки состоялось благодаря активному сотрудничеству Белоруссии и России в сфере культуры. По ее словам, ранее проект «Нюрнбергский набат. Без срока давности» с успехом прошел в Москве и получил признание публики. «Возникла идея к юбилею окончания Нюрнбергского трибунала, 75-летие которого мы отмечаем в эти дни, показать этот проект в Беларуси. Это глубоко символично, потому что у нас общая историческая память, общие потери, общая история», — сказала Великанова и добавила, что в Минске представлен передвижной вариант выставки, в котором удалось сохранить все нюансы изначального замысла авторов проекта.

Отмечается, что работа временной экспозиции в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны продлится до 7 ноября.

Нюрнбергский процесс — главный судебный процесс XX века — начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. В результате 12 обвиняемых были признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности и приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.