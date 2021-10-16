Иммунолог раскрыл симптомы COVID-19 для вызова скорой

Иммунолог Крючков: нужно вызывать скорую при высокой температуре с COVID-19 и синюшности

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков раскрыл симптомы COVID-19, при которых россиянам следует вызывать скорую помощь. Он перечислил такие состояния в беседе с URA.RU.

По его словам, срочная госпитализация необходима в том числе, если при COVID-19 долгое время держится и не сбивается высокая температура, сильно болят голова и живот.

«Высокая температура, которая не сбивается, синюшность, особенно носогубного треугольника, любое некомфортное дыхание, сильный кашель, одышка, очень сильная слабость, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать свое внимание. Я уже не говорю про сильные боли, особенно головные, в животе, в ногах, когда тромб идет, это все признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь», — сказал иммунолог.

Он призвал использовать пульсоксиметр и госпитализировать человека в случае, если показания опускаются ниже 93.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в свою очередь заявила, что единственным показанием к госпитализации являются низкая сатурация и одышка. Даже если температура высокая, при этом сатурация в норме и нет признаков дыхательной недостаточности, смысла госпитализировать больного нет. «Показаниями является снижение сатурации ниже 93, боль в грудной клетке, одышка при минимальном движении, когда увеличена частота дыхания, или пожилые стали сонливыми и быстро отключаются. Тут уже может быть выявлена пневмония в "хорошей" стадии, с серьезным поражением», — пояснила врач.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российские ученые приступили к доклиническим исследованиям платформы для новых вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов.