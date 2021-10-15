Новый российский препарат от коронавируса зарегистрируют до конца 2021 года

ФМБА: регистрация препарата от коронавируса «МИР-19» ожидается до конца 2021 года

Регистрация нового российского препарата от коронавируса «МИР-19» ожидается до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Регистрация планируется до конца текущего года», — отметили в ведомстве.

Ранее представитель ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко заявила, что у препарата «МИР-19» отсутствуют серьезные побочные эффекты. Это стало известно после проведенных исследований по результатам первой фазы клинических испытаний.

«МИР-19» является двухкомпонентной вакциной от COVID-19. По словам Крючко, препарат нужно будет вдыхать с помощью ингалятора через специальную маску.