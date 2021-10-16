Китайские космонавты с корабля «Шэньчжоу-13» перешли в главный модуль станции

В КНР сообщили о переходе тайконавтов с корабля «Шэньчжоу-13» в главный модуль станции

Три тайконавта с китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-13» перешли в главный модуль национальной орбитальной станции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Сообщается, что 09:58 по пекинскому времени (04:58 мск) китайские космонавты вошли в главный модуль «Тяньхэ» примерно через три часа после стыковки. Таким образом, весь путь с момента запуска корабля с космодрома в Цзюцюане до захода в модуль занял девять с половиной часов.

Теперь космонавты приступят к работам по обслуживанию строящейся станции, на которой пробудут ближайшие шесть месяцев. За это время они выполнят до трех выходов в открытый космос, а также проведут ряд научных экспериментов.

Развертывание китайской модульной орбитальной станции Tiangong началось в 2021 году с запуска базового модуля Tianhe. Конструктивно станция, которая до 2023 года должна получить модули Wentian и Mengtian, напоминает уменьшенный советско-российский «Мир». Tiangong смогут посещать до трех тайконавтов. Ожидаемый срок службы космической станции, которая станет третьей в мире многомодульной орбитальной, — десять лет с возможностью продления еще на пять.