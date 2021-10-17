В РПЦ прокомментировали проблемы с посадкой самолета с патриархом Кириллом

Источник в РПЦ: вертолет с патриархом Кириллом на борту не мог вылететь из-за тумана

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали ситуацию с воздушным судном, на борту которого находится патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника в РПЦ, судно с патриархом не «кружило» над Орлом. Вертолет, а не самолет, как сообщалось ранее, не мог вылететь из-за плохих погодных условий, однако позже погода прояснилась.

Ранее 17 октября стало известно о проблемах с посадкой воздушного судна с патриархом Кириллом на борту. Уточняется, что в Орле сейчас сильный туман.

Патриарх Кирилл должен принять участие в освящении местного храма Казанской иконы Божией Матери.

