Патриарх Кирилл заявил о посланных России богом в наказание войнах XX века

Войны XX века, а также другие испытания посланы России Богом в наказание. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что «у нас есть грехи, за многие из которых мы пострадали, искупив их кровью». По утверждению патриарха, одним из них является богоотступничество, которому подверглись Россия и народ в XX веке. Это произошло не потому, что Бог жесток, а потому, что это «преступление, связанное с изменой веры», не могло остаться безнаказанным, добавил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

«Мы проходили через тягчайшие испытания, может быть, потому что отступились от Господа. Этот исторический опыт учит нас, что мы не должны изменять своей вере», — заключил он.

13 сентября патриарх Кирилл заявил, что духовное возрождение России стало возможно в том числе благодаря энергетическому сектору промышленности страны. «И, конечно, в этом движении вперед, в развитии экономики сыграл огромную, может быть, решающую роль "Газпром", газовая индустрия, энергетика наша», — отметил он.