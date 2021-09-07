В РПЦ прокомментировали призыв священника к патриарху Кириллу раскрыть доходы

Проблема корыстолюбия, о которой говорил священник храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роман Степанов, не нова и существует в церкви еще с апостольских времен. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя призыв Степанова к патриарху Кириллу и другим деятелям Русской православной церкви (РПЦ) раскрыть свои доходы.

По мнению Легойды, странно было бы решать проблемы корыстолюбия среди церковников в рамках общения со СМИ. «В церкви созданы и работают механизмы обсуждения и решения подобных проблем, в частности, Межсоборное присутствие», — пояснил он.

Представитель РПЦ также прокомментировал информацию о том, что указ о запрете Степанову проводить службы был опубликован после звонка митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Савватию из Москвы. «Я действительно говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея», — отметил Легойда.

Он добавил, что действия Степанова, «в том числе попытки ввести в заблуждение общественность рассказами про "звонок из Москвы", увы, еще раз свидетельствуют не в его пользу».

В понедельник, 6 сентября, стало известно, что Степанов запрещается в служении без права совершения каких-либо священнодействий, благословения, ношения рясы и иных священнических одежд, а также наперсного креста на срок до рассмотрения дела церковным судом, который должен состояться не позднее декабря 2021 года.

Решение было принято после того, как священнослужитель призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей задекларировать свои доходы и имущество. «Благодаря этому мы сможем вернуть доверие людей. Благодаря этому мы сможем победить проблему, которая есть в нашей церкви», — заявил он в видеоролике, опубликованном на YouTube. Служитель заявил, что пора перестать быть организацией, в которой «затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета».