В РПЦ отреагировали на изменение в паспортах россиян

В РПЦ назвали взвешенным решение МВД по отказу от личного номера в паспортах россиян

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали взвешенным решение МВД, согласно которому в российских паспортах уберут уникальный идентификационный номер. О такой реакции РПЦ на изменение сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, его слова передает РИА Новости.

«Отказ от использования так называемого личного номера еще раз подчеркивает уважение государством богоданного достоинства человека, которое связано с именем, даваемым при рождении», — заявил Легойда.

Он подчеркнул, что отказ от личного номера является результатом церковно-государственного диалога. Кроме того, он напомнил, что против этой формы идентификации выступали многие православные организации.

14 октября стало известно, что МВД исключило из паспорта гражданина России графу о личном коде человека. Замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков отметил, что соответствующие изменения в 2021 году были внесены постановлением правительства.