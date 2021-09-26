В российском селе на помойке нашли десятки паспортов

На помойке в селе Волчиха Алтайского края нашли десятки российских паспортов. Фотографии опубликованы на странице «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Скорее всего, замененные паспорта выбросили, хотя по закону должны были уничтожить. В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что назначена проверка. Установлено, что документы были подготовлены для дальнейшего уничтожения: в них были проставлены соответствующие штампы, вырезаны номера.

По предварительной информации, пакет с недействительными документами отправили на свалку по ошибке. Затем их забрали на утилизацию.

В апреле сообщалось, что житель Дзержинска хотел восстановить свой паспорт и узнал, что давно считается умершим.