Американская телеведущая проигнорировала переводчика Путина

Американская журналистка CNBC Хедли Гэмбл, которая стала модератором пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), игнорировала переводчика во время беседы с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин, передает РИА Новости.

«На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода [слов Путина], из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы», — сказал Зарубин.

Ранее Путин назвал Гэмбл красивой женщиной, однако добавил, что у него сложилось впечатление, будто телеведущая не слушала его. «Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал…» — заметил глава государства в ответ на вопрос журналистки о том, как Москва может заставить Европу поверить, что Россия — надежный партнер в вопросе поставок газа, «когда вы не поставляете эту энергию по газопроводам».

Путин подчеркнул, что в действительности Россия увеличила поставки в Европу на 15 процентов, в частности «Газпром» — на десять процентов. «Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников», — заключил он.