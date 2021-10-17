Американская телеведущая сделала комплимент Путину

Журналистка CNBC Хедли Гэмбл, работавшая модератором пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), сделала комплимент внешнему виду президента России Владимира Путина. Об этом стало известно из программы «Москва. Путин. Кремль», сообщает URA.RU.

«Рада вас видеть! Отлично выглядите. Как себя чувствуете? Не холодно? Комфортно себя чувствуете?» — cказала американская телеведущая президенту в закулисье пленарного заседания РЭН.

Гэмбл призналась Путину, что в Москве ей холодно, так как до этого она была в Абу-Даби, где намного теплее. Глава государства сказал, что в России сейчас тепло и поделился с журналисткой поговоркой «Сибиряки — не те, кто мороза не боятся, а те, кто тепло одеваются».

Ранее Гэмбл похвасталась своим фото с Путиным. На фото, которое разместила газета «Коммерсантъ» на первой полосе, видны ноги журналистки на фоне российского лидера, который сидит рядом. «Мой лучший ракурс», — подписала Гэмбл пост со снимком в Instagram, добавив под него хештеги «феминизм» и «Россия».