В наряде американской журналистки на встрече с Путиным увидели провокацию

Образ американской журналистки Хэдли Гэмбл, которая взяла интервью у президента России Владимира Путина, больше подошел бы для коктейльной вечеринки, чем для деловой встречи, считает специалист по этикету Альбина Холгова. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что о реальной мотивации выбора подобного наряда судить сложно, возможно, речь шла о намеренной провокации.

Американская журналистка Хэдли Гэмбл модерировала пленарное заседание Российской энергетической недели, а также взяла интервью у Путина. СМИ обратили внимание на необычный внешний вид женщины: она надела короткое платье без рукавов, высокие каблуки и тяжелые серьги и массивный перстень.

Нарушение этикета

Холгова отметила, что если Гэмбл хотела, чтобы ее воспринимали как профессионала, а не просто привлекательную женщину, то наряд оказался явно неподходящим и, более того, мешающим грамотному позиционированию и нарушающим все правила этикета.

«Первое — это, конечно, голые ноги. Они запрещены даже в вечерней системе координат, не говоря уже про деловую встречу, особенно когда речь идет уже о встрече с президентами стран. Так что тут обязательны колготки или самые тонкие чулки. Второе — туфли. Писали, что каблук там высотой 12 сантиметров, мне кажется, что он был ниже, но это все равно перебор», — отметила специалист.

Также Холгова обратила внимание на открытые руки журналистки — по ее словам, рукав должен быть как минимум до середины плеча. То же касается и длины платья, больше подходящего, как считает собеседница «Ленты.ру», для коктейльного приема с алкоголем в расслабленной атмосфере.

«Это было бы оптимальное коктейльное платье, но для встречи данного уровня отсутствие рукава и длина недопустимы. Впрочем, мы не знаем, преследовала ли журналистка какие-то собственные цели. Возможно, речь шла о намеренной провокации. Впрочем, такой внешний вид в любом случае недопустим. Да и волосы, кстати, можно было бы собрать — на встрече такого уровня распущенные волосы говорят о дурном тоне», — заключила Холгова.

Ранее Гэмбл похвасталась своим фото с Путиным. На фото, которое разместила газета «Коммерсантъ» на первой полосе, видны ноги журналистки на фоне российского лидера, который сидит рядом. «Мой лучший ракурс», — подписала Гэмбл пост со снимком в Instagram, добавив под него хештеги «феминизм» и «Россия».