Создана производящая синтетические вещества бактерия

Химики и биологи из Калифорнийского университета в Беркли и Национальной лабораторией Лоуренса Беркли сконструировали бактерии, которые способны синтезировать неприродные вещества, до сих пор получаемые лишь в лаборатории. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Chemistry.

Исследователи создали металлофермент, который представляет собой гибрид природного фермента P450, широко используемого в организме (особенно в печени) для окисления различные соединений, и металла иридия. Иридий в этой молекуле заменял атом железа в составе гема — комплексного соединения, который также является ядром молекулы гемоглобина. Металлофермент способен присоединять циклопропаны (кольцо из трех атомов углерода) к другим органическим молекулам.

В ходе научной работы ученым удалось транспортировать молекулу гема, содержащую иридий, в клетку бактерии кишечной палочки E.coli. В результате бактерии начали поглощать иридий, содержащийся в питательной среде, на которой росли микроорганизмы. В лабораторных условиях удалось модифицировать метаболизм кишечной палочки таким образом, что она начала производить конечный продукт — циклопропанированный лимонен.

Результаты исследования помогут разработать новые методы производства синтетических препаратов и экологически безопасных типов топлива.