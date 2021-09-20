Исследован синдром отмены спайса

Исследователи из Австралии, Великобритании и США показали, что спайс — смесь синтетических наркотиков, призванная имитировать эффект марихуаны — гораздо более вреден и вызывает гораздо более тяжелый синдром отмены. Статья ученых опубликована в журнале Psychopharmacology.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Батского университета совместно с коллегами из Австралии и США с помощью онлайн-платформы Global Drug Survey анонимно опросили 284 человека со средним возрастом в 22 года, употреблявших как спайс, так и марихуану более десяти раз за год. Исследователей интересовало, как долго длился эффект от наркотиков, как быстро к ним развивалась толерантность, насколько тяжелым был синдром отмены и каковы были его симптомы.

Все участники исследования отметили, что спайс был вреднее марихуаны — эффект от него возникал быстрее, но и длился короче. Толерантность к нему также развивалась быстрее. Симптомы синдрома отмены — нарушения сна, раздражительность, угнетенное настроение, учащенное сердцебиение и вожделение вещества — у спайса были гораздо сильнее, чем у марихуаны. В среднем после прекращения потребления спайса проявлялось более четырех симптомов. Каждый дополнительный грамм вещества увеличивал число симптомов на 13 процентов.

Ранее ученые из Австралии и Великобритании выяснили, что употребление марихуаны в подростковом возрасте повышает риск появления недоношенных детей даже через 20 лет.