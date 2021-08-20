Обнаружено неожиданное последствие употребления марихуаны

Употребление марихуаны в подростковом возрасте повышает риск появления недоношенных детей даже через 20 лет, выяснили ученые из Австралии и Великобритании. Их статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследователи из Бристольского университета и Детского научно-исследовательского института Мердока проанализировали данные о здоровье 665 австралийцев и 1030 их детей. У родителей узнали, употребляли ли они табак и марихуану в возрасте от 14 до 29 лет. Отмечается, что у 30 процентов детей их мамы и папы нерегулярно употребляли марихуану в возрасте от 15 до 17 лет, у трех — ежедневно.

Исследователи выяснили, что среди таких детей доля недоношенных или имевших недостаточную массу при рождении была в шесть раз больше по сравнению с теми, родители которых не употребляли наркотик в подростковом возрасте. Среди всех детей — участников исследования их доля составила 20 процентов.

Ранее ряд исследований уже связал употребление матерями марихуаны во время беременности с рождением недоношенных детей.

