Найденное на берегу загадочное розоватое существо вызвало оживленные дебаты

На берегу океана в австралийском штате Квинсленд обнаружили останки загадочного розоватого существа. Попытка определить его происхождение вызвала оживленные споры в соцсети, сообщает издание Daily Star.

Прохожий, который совершил находку и выложил ее фотографию в Facebook, предположил, что ему попалась мертвая бородавчатка — рыба с плавниками, покрытыми смертельно опасным ядом. Пользователи соцсети быстро развенчали эту версию, но, несмотря на жаркие дебаты, никто из них не смог предложить более правдоподобный вариант.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

Некоторые из комментаторов сочли, что на снимке изображена медуза. Другие подозревали, что найденный предмет — это фрагмент тела акулы или кита. Третьи не исключали, что на пляж выбросило амбру — застывшие выделения кашалотов, стоящие тысячи долларов.

Специалисты из Австралийского музея полагают, что найден мертвый моллюск мелибе, относящийся к виду Melibe japonica. Он очень редко встречается в Австралии, однако недавно такого же мертвого моллюска обнаружили в другом австралийском штате — Новом Южном Уэльсе.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии на берегу океана нашли гигантскую медузу, которую вынесло на берег. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это самая большая медуза в мире — волосистая цианея.

