Загадочное коричневое существо нашли на побережье океана

На побережье курортного города Йеппун в восточной части австралийского штата Квинсленд вынесло загадочное коричневое существо. Подруга сфотографировавшей странную находку девушки выложила снимок в Facebook-группу Australian Native Animals в надежде, что комментаторы помогут опознать животное.

Пост появился в социальной сети 11 октября. На снимке видно лежащее на берегу океана желеобразное существо коричневого цвета, чем-то, по мнению нескольких комментаторов, напоминающее печень.

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Несколько пользователей предположили, что это Crambione mastigophora, которую иначе называют томатной медузой. Эти существа не ядовиты для человека, однако крайне дурно пахнут. Однако для томатной медузы найденное существо оказалось слишком темным. «Да это точно медуза. Правда, немного подгорела на солнцепеке», — иронично отметил один из комментаторов. Другой подписчик группы предположил, что девушка обнаружила «дьявольский кошелек», или оболочку яйцевой капсулы акулы. Многие акулы являются яйцеживородящими: они не откладывают яйца или икру, а вынашивают их внутри себя. Детеныши покидают яйцевую оболочку еще в теле матери и после этого рождаются.

Ранее сообщалось, что в лодку отправившегося порыбачить канадца забралось загадочное существо и напугало его. В соцсетях ему подсказали, что это был гигантский водяной клоп из семейства Belostomatidae. Комментаторы отметили, что эти существа часто кусают купальщиков за пальцы ног, после чего пострадавший может испытывать мучительные боли до пяти часов.

