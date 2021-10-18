Бывший президент Молдавии пообещал сдать депутатский мандат

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон пообещал сдать депутатский мандат. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает «Sputnik Молдова».

«Если честно, не вижу смысла быть в этом парламенте. Думаю, что могу быть гораздо эффективнее на других должностях», — сказал Додон на брифинге.

Экс-президент отметил, что роль лидера оппозиции будет более активной вне парламента. Додон заверил, что подаст заявление в секретариат парламента в ближайшие дни.

В сентябре другой бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин объявил об уходе из политики.

В ноябре прошлого года Додон проиграл президентские выборы. Во втором туре он набрал 42,25 процента голосов, а бывший премьер-министр Майя Санду — в 57,75 процента.