Бывший президент Молдавии объявил об уходе из политики

Бывший президент Молдавии и лидер Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин объявил об уходе из политики. Об этом пишет Eurasia Daily.

Политик отказался выдвигать свою кандидатуру на должность председателя партии и отметил, что его преемник будет избран на ближайшем съезде движения.

«Может быть, это будет сделано онлайн, но мы немедленно проведем съезд партии еще в этом году. Потому что прошло больше года с тех пор, как истекли мои полномочия», — сказал Воронин.

Владимир Воронин занимал пост главы молдавской компартии 27 лет. В мае 2021 года он отметил свой 80-летний юбилей. После прошедших досрочных парламентских выборов в июле он возглавил блок левых сил, куда вошла также Партия социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном.